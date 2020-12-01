Suluova'da Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Suluova'da Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

01.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:47
Suluova'da Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Suluova'da, Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Suluova'da, Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya başkanlık eden Kaymakam Abdullah Şen, aile ve çocuğun kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri ile koruma altına alındığını, geleceğin teminatı olan çocukların erdemli bireyler olarak yetişmesinin herkesin sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.

Toplantıda ilçede korumaya muhtaç çocukların durumları değerlendirildi, konu ile ilgili yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunularak koruyucu ve destekleyici tedbir kararları alındı.

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Toplantıya Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova MYO Müdürü Murat Karavin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, İlçe Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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