Suluova'da Belediyeye Ait Otoparklar Artık Ücretsiz

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediyeye ait 2 otoparkta ücret tarifesini kaldırdıklarını bildirdi.

Başkan Üçok, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm amaçlı böyle bir uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Trafik yoğunluğu ve park sorunları nedeniyle daha öncede ücretli parkomat uygulamasını sonlandırdıklarını belirten Üçok, "Tüm trafik sorunlarına radikal bir çözüm üretmek adına belediyemize ait 320 araçlık 2 otoparkımızda ki ücret uygulamasına son verdik. Şehir merkezine araçları ile gelen sürücülerimiz çok yakında bulunan bu otoparklarımıza araçlarını artık ücretsiz bırakabilecekler." dedi.