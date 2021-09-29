AMASYA (Habermetre) - Suluova'da Amasya Elması Hasadı Başladı. Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN Amasyamızın Coğrafi işaret tescilli Amasya Misket Elmamızın hasadı sezonu açılışı nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Suluova'mızda başlayan "Amasya Misket Elması" hasat sezonu törenine katılan Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, yaptığı açıklamada "Elma üretiminde Türkiye 3. 'sü olan Amasya ile özdeşleşen ve kendine has kokusu, rengi ve tadıyla kalitesi bilinen, Amasya için Coğrafi işaret tescili bulunan Amasya Misket Elması sezonu üreticilerimize bereketli vehayırlı olsun" dedi. İlçemiz Suluovada önemli ölçüde elma üretimi yapıldığını kaydeden Kaymakamımız Sayın ŞEN "Bereketli bir tarım ovası olan Suluovada bütün tarım ürünlerimiz de olduğu gibi elma üretiminde de üretim artışı hedefliyoruz" dediAmasya Misket Elması hasat sezonu törenine; Valimiz Sayın Mustafa MASATLI, Amasya Milletvekilimiz Sayın M. Levent KARAHOCAGİL, Suluova Belediye Başkanı Sayın Fatih ÜÇOK, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa TEMEL, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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