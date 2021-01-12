Suluova'da 205 ünite kan bağışı alındı
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Suluova'da 205 ünite kan bağışı alındı

12.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:04
Suluova'da 205 ünite kan bağışı alındı

Türk Kızılay tarafından Suluova ilçesinde 4 gün boyunca yapılan kampanyada 205 ünite kan bağışı alındığı bildirildi.

Türk Kızılay tarafından Suluova ilçesinde 4 gün boyunca yapılan kampanyada 205 ünite kan bağışı alındığı bildirildi.

Türk Kızılay Suluova Temsilcisi Arif Çakır, salgın nedeniyle kan stoklarının azaldığını, buna karşılık kanın temin edildiği tek kaynağın ise insan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 çalışmaya devam ettiklerini belirten Çakır, 2021 yılının ilk kan bağış kampanyasında 205 ünite bağış alındığını dile getirdi.

Çakır, kampanyaya destek veren bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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