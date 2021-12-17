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Suluova Belediyesi'nden iki liseye halı saha

Suluova Belediyesi'nden iki liseye halı saha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Amasya'nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle iki lisenin bahçesinde yapılan halı sahalardan biri törenle hizmete açıldı.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle iki lisenin bahçesinde yapılan halı sahalardan biri törenle hizmete açıldı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Her geçen gün büyüyen, yaptığımız proje ve çalışmalarımızla gelişen Suluova'mızda spor alanları oluşturmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Gençlerin sportif faaliyetler içerisinde yer alarak toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılmaları amacıyla Şehit Erkan Ayas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi bahçelerine inşa edilen halı sahaların tamamlandığını vurgulayan Başkan Üçok, "İki sahadan birinin hem teslimini, hem açılışını yaptık. Pandemi nedeniyle açılışını yapamadığımız 5 adette basketbol sahamız var. Onları da kısa sürede hizmete açacağız. Spor sahaları ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapabilecekleri alanlara kavuşacaklar" diye konuştu.

Öğrencilerle sahada bir süre vakit geçirip penaltı atışı da yapan Üçok, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza katkıları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılışta, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ve diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA

Suluova Belediyesi'nden iki liseye halı saha

Suluova Belediyesi'nden iki liseye halı saha

Suluova Belediyesi'nden iki liseye halı saha

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