Suluova Belediyesi'nden halka yöresel dille 'evde kal' çağrısı: "Virüs gideşdane evlerden... Suluova Belediyesi'nden halka yöresel dille 'evde kal' çağrısı: "Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk" Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: "Eccük sabır lazım.

Suluova Belediyesi'nden halka yöresel dille 'evde kal' çağrısı: "Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: "Eccük sabır lazım. İnşallah bugünleri de aşacağız"

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye insanların sokağa çıkmaması için bilboardlara ve otobüs duraklarına yöresel dille yazılmış afişler astı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, korona virüs salgını sürecinde devletin "Evde kal" çağrısına dikkati çekmek ve halkı yöresel dille mizah katarak uyarmak istediklerini belirterek "Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk", "Sokranıp durma, evde kal heri", "Aman heri eccük daha sabır", "Kapılarda dinelmeyin, söğürterek eve gidin" ifadelerinin yer aldığı afişlerin ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Afişleri hazırlarken daha önce yöre halkı arasında sıklıkla kullanılan ve unutulmaya yüz tutmuş kelimelerden seçtiklerini, evde kal çağrısına büyük oranda katılım gösteren ilçe halkına da tehdit ortadan kalkana kadar evde kalmalarını "Eccük sabır lazım" ifadesiyle isteyen Başkan Üçok, "İnşallah bugünleri de aşacağız. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz zaten gerekli tedbirleri alıyor. Bilim kurulu korona virüs ile mücadele kapsamında etkin bir çaba sarf ediyor. Bize düşen de yerel yönetimler olarak hükümetimizin aldığı kararların ilçemizde en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak" diye konuştu.

Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde kapsamlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve halka 15 bin koruyucu maske dağıttıklarına değinen Üçok, ayrıca salgından dolaylı etkilenen sokak hayvanlarının da beslenmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA