Suluova Belediyesi'nden Fırın Denetimi

Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.



Belediye Başkanı Fatih Üçok yaptığı açıklamada, halkın daha kaliteli, sağlıklı ve hijyenik unlu mamuller tüketmesini temin etmek için denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.



Belediye ekiplerinin denetimleri belirli aralıklarla titizlikle yürüttüğünü ifade eden Üçok, sözlerini şöyle sürdürdü:



"19 simit ve ekmek fırınımız denetlenmiş olup, denetimlerde işletmelerin çalışma esasları, sağlık koşullarına uygunlukları, hijyenik şartların yeterliliği, mamul gramaj ve nitelik yeterliliği gibi kriterler üzerinde hassasiyetle incelemeler yapılmış, ekiplerimiz eksik görülen konularda bilgilendirme ve uyarılarda bulunmuştur. Genel anlamda işletmelerimiz yeterli ve sağlıklı koşullarda üretim yapmaktadır."