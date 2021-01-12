Suluova Belediyesi köylere bin ceviz fidanı dağıttı

Suluova Belediyesi tarafından çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı.

Suluove Belediyesi makine ikmal kampus alanında yapılan programda konuşan Kaymakam Abdullah Şen, tarım ürünlerinde marka olan ilçenin meyvecilik konusunda da büyümesini arzu ettiklerini, özellikle ceviz gibi ekonomik değeri yüksek meyveciliğin yaygınlaştırılmasını planladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise toprakları verimli olan bir bölgede yaşadıklarını, bu özelliğe sahip bölge topraklarından en yüksek verimi almak için projeler yürüttüklerini anlatarak, bu kapsamda ceviz gibi ekonomik değeri fazla olan bin adet fidanı çiftçilere dağıttıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan