Suluova Belediyesi Futbol Turnuvası başladı

26.08.2019 09:44

Suluova Belediyesi tarafından ilçenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Bir Eylül Şenlikleri kapsamında düzenlenen Belediye Kupası Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçedeki sentetik çim sahada düzenlenen turnuva öncesi, katılan tüm takım ve sporculara başarılar dileyerek, "Amacımız kadim mahalle kültürünü yaşatmak ve mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek. Ayrıca gençlerimizin sportif faaliyetlerle kaynaşmasını sağlamaktır." dedi.

Üçok, Bir Eylül Şenlikleri kapsamında ayrıca sünnet şöleni, açık hava sinema günleri, satranç turnuvası, mikrofon sende etkinliği, konser, yaz spor okulu kapanış programı, çocuk tiyatrosu ve animasyon gösterileri ile futbol turnuvası ödül töreni de düzenleyeceklerini anlattı.

Daha sonra Üçok'un vuruşuyla Belediye Kupası Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. 10 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçlarında Yenidoğan Mahallesi, Cevizdibi Mahallesi'ni 8-0, Maarif Mahallesi de Hacıbayram Mahallesi'ni 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA