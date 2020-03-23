'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefecilik şüphelileri adliyede 1 KİŞİ TUTUKLANDINiğde'de, tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, eminyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Niğde'de, tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, eminyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ö., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheliler B.Ö. ve Ş.Ç., ev hapsine çarptırılırken, F.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA