Sulu tarımla ülke ekonomisine 106 milyon TL'lik katkı

04.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28

Çorum'da bu yıl 151 bin 200 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 106 milyon TL katkı sağlandığı açıklandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.



DSİ tarafından yapılan açıklama da, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olduğu belirtilirken, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiği belirtildi.



Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildiği ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltildiğinin belirtildiği açıklama da, böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığına dikkat çekildi.



DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir taraftan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken diğer taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.



Çorum'da 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını açıklayan Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda merkez ve ilçelerimizde toplam 151 bin 200 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çorum il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 151 bin 200 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 106 milyon TL katkı sağlandı. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA