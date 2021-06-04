Sulu tarımla ekonomiye 1 milyar 497 milyon TL katkı sağlanacak
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Sulu tarımla ekonomiye 1 milyar 497 milyon TL katkı sağlanacak

Sulu tarımla ekonomiye 1 milyar 497 milyon TL katkı sağlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da, yaz döneminde yapılacak olan sulu tarımla Türkiye ekonomisine 1 milyar 497 milyon 136 bin TL katkı sağlanmış olacak.

Malatya'da, yaz döneminde yapılacak olan sulu tarımla Türkiye ekonomisine 1 milyar 497 milyon 136 bin TL katkı sağlanmış olacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında göre Malatya'da tarım alanlarındaki 2021 yılı sulama sezonu Mayıs ayının son haftasıyla beraber başladı. Bu kapsamda Malatya'da başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 935 bin 710 dekar tarım arazisi barajlar vasıtasıyla sulanacak.

Malatya'da yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 1 milyar 497 milyon 136 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. - MALATYA

Sulu tarımla ekonomiye 1 milyar 497 milyon TL katkı sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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