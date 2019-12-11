Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı
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Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı

Kırıkkale Valisi Vali Yunus Sezer'in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Keskin ilçesindeki Sulu Mağara'ya turistler gelmeye başladı.

11.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:56
Sulu Mağara'ya ziyaretçiler gelmeye başladı

Valisi Vali 'in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan ilçesindeki Sulu Mağara'ya turistler gelmeye başladı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Sulu Mağara tur otobüslerinin de uğrak noktası oldu.

Restorasyon çalışmalarının ardından güzel bir görüntüye bürünen Sulu Mağara, henüz tanıtım faaliyetleri başlamadan ziyaretçi akınına uğruyor.

Mağara, hafta sonları dahil saat 08.00 - 17.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

Kaynak: AA
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