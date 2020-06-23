Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde arpa ve yulaf hasadı başladı Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde arpa ve yulaf hasadı başladı.

Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde arpa ve yulaf hasadı başladı.

İşletmenin Yeniköy tesislerindeki 8 bin 346 dönüm alanda ekili hububatın hasadı için tören düzenlendi.

Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke ve Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Mustafa Kasap ile diğer ilgililerin katılımıyla başlayan hasadın yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor.

Verim potansiyeli yüksek olan "Altıkat" arpa çeşidinin üretildiği işletmede, hasat edilen ürünün tamamının tohum olarak ülke çiftçisine sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA