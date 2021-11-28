Sultansuyu, safkan Arap atı satışından 12 milyon lira gelir elde etti

MALATYA (AA) - Malatya'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilerek bu yıl satışı yapılan 67 koşu atı ile 15 elit taydan 12 milyon lira gelir elde edildi.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1865'te kurulan işletme, Türkiye'de safkan Arap atı yetiştirilen ender haralardan.

1,5 asırlık tecrübe birikimiyle yetiştirilen safkan Arap koşu atları ile safkan Arap elit tayları her yıl açık artırma usulü ile satılarak, gelir elde ediliyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, AA muhabirine, işletmenin kurulduğu günden bu yana at yetiştirdiğini söyledi.

Akın, Sultansuyu'nun dışında TİGEM'e ait Bursa ve Eskişehir'deki haralarda da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin yapıldığını belirterek, Arap atçılığı yapılan TİGEM'in 3 işletmesinden biri olduklarını ifade etti.

Çiftlikte 156 yıllık bir at yetiştirme kültürü bulunduğuna dikkati çeken Akın, "İşletmemiz geçmişte şampiyonlar çıkarmış. Geçmişteki bu şampiyonlardan geleceğin şampiyonlarını oluşturma için kısraklarla sıfat tevzi dediğimiz heyet huzurunda hangi aygıra hangi kısrağın verileceği komisyon tarafından belirleniyor. Daha sonra çiftleştiriliyorlar ve geleceğin şampiyonu taylar oluşturuluyor. Bu 156 yıllık tecrübe ve birikim sonucunda yetiştirilen atlar, sahalarda şampiyonluklarla kendilerini gösteriyor. Bu köklü bir kültür." diye konuştu.

"Kısrak sayımızı 130'a çıkararak tay sayımızı arttıracağız"

Olcay Akın, yetiştirilen taylara alıcıların ilgisinin her geçen yıl arttığını ve elde edilen gelirde de artış olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 67 koşu atı ve 15 elit tay olmak üzere satış yaptık, karşılığında 12 milyon lira gelir elde ettik. Ortalama satış fiyatımız 330 bin lira civarında oldu. Geçen yıla göre elde edilen gelirde artış var. Daha doğrusu her geçen yıl üzerine katlayarak gidiyoruz. Geçen yıl satışlardan 11 milyon lira gelir elde ettik, bu yıl 12 milyon lira. Hedefimiz 2022 yılında 14 veya 15 milyon lira gelir elde etmek. 110 olan kısrak sayımızı 130'a çıkararak tay sayımızı arttıracağız. Bu sebeple gelirimiz biraz daha artacak."

Yüz yılı aşan deneyimle Arap atı yetiştiriciliğinde iyi sonuçlar aldıklarını dile getiren Akın, "Arap atçılığı deyince TİGEM. Safkan Arap atı yetiştiriyoruz. Şu anda Araplardan daha fazla bizde Arap atı var. Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren işletmeyiz." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

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