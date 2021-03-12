Sultansuyu Harası'nda depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı
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Sultansuyu Harası'nda depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

12.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:18
Sultansuyu Harası'nda depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde Sivrice merkezli depremde hasar gören yapıların yıkımına başlandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde Sivrice merkezli depremde hasar gören yapıların yıkımına başlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da hasarlı yapıların yıkım süreci devam ediyor. Bu kapsamda Akçadağ ilçesi'nde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. İşletmede yer alan ve yıkım kararı alınan yapıların tarihi ve kültürel bir değerinin bulunmadığı belirtilirken, işletmenin özelleştireceği yönündeki bilgilerinde gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi.

Öte yandan 2014 yılında açılışı yapılarak kurum bünyesinde hizmete sokulan içerisinde tarım arazisinin bulunmadığı Hippoterapi Merkezi'nin geçtiğimiz aylarda yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir ihale sonucunda kiraya verildiği ilgili firmanın işletmede gerçekleştireceği bir dizi çalışmanın ardından merkezin yeniden hizmete açılacağı belirtildi. - MALATYA

Sultansuyu Harası'nda depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı
Sultansuyu Harası'nda depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı
Sultansuyu Harası'nda depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı
Sultansuyu Harası'nda depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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