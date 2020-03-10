"Sultans of Türkiye" yeni robotuyla ödülleri topladı Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 50 lise takımının yarıştığı organizasyonda, Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü "Sultans of Türkiye", 'Otonom' ödülünün sahibi olurken, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Robot Kulübü Öğretmeni Mete Karaca Woodie Flowers Finalist ödülüyle en iyi mentor seçildi.

Türkiye'nin seçkin liselerinden toplamda 50 takımın katıldığı, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok konuda kendisini geliştirmesine olanak sağlayan 2020 Turkish Robotics Off-Season Robot Yarışması bu yıl 05-08 Mart tarihleri arasında Ülker Sports Arena'da gerçekleştirildi. Darüşşafaka Robot Kulübü "Sultans of Türkiye" İstanbul'daki yarışmada Otonom' ve Woodie Flowers Finalist Award ödülüne layık görüldü.

Bu yıl Star Wars: Force for Change iş birliğiyle düzenlenen ve 'Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!' (Infinite Recharge) teması altında 3 gün süren yarışlarda, ilk 6'ya giren takımlar ABD Houston'da 15-18 Nisan tarihlerinde yapılacak final yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

Siemens mühendisleri tarafından mentorluk desteği verilen Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü "Sultans of Türkiye", pazar günü yapılan finallerde Ford tarafından desteklenen "Otonom" ödülü aldı. Bu ödül, otonom periyodlarda istikrarlı, güvenilir ve yüksek robot performansı sergileyen takımlara veriliyor.

Woodie Flowers Award da Sultans of Türkiye'nin!

Sultans of Türkiye'nin taktir edildiği bir diğer konu ise mentorluk oldu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Robot Kulübü Öğretmeni Mete Karaca "İyi iletişim teknikleri kullanarak takımına liderlik eden, geliştiren, öğreten ve ilham veren en iyi mentor"a verilen "Woodie Flowers Finalist" ödülünün sahibi oldu.

"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

Turnuva sırasında öğrencilerinin yanında olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdür Ebru Arpacı; "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sultan's of Türkiye Houston biletini geçtiğimiz yıl almıştı ve bu yılki turnuvaya NASA desteğiyle katılım sağlayacak. Darüşşafakalı öğrencilerin gösterdiği bu üstün başarının Houston'da da tekrarlanmasını temenni ediyor ve ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Büyük final bileti geçen yıl NASA'dan alındı

Robot yarışmalarında dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen FRC Dünya Şampiyonası, her yıl binlerce öğrenciyi, dünyadaki robotik mühendisliğinin merkezi olarak kabul edilen Houston'da buluşturuyor.

Geçen yılki büyük finallerde bir Türk takımının bugüne kadar kazandığı en büyük ödüle layık görülen Darüşşafaka Robot Kulübü, "Engineering Inspiration Award" ödülünün sahibi olarak, hiçbir elemeye katılmadan 2020'de Houston'da düzenlenecek büyük finallere NASA desteğiyle gitmeye hak kazandı. "Sultans of Türkiye" üyelerine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından da 'İnovatif Gençliğe Katkı Özel Ödülü' takdim edildi.

Kaynak: Bültenler