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İstanbul, Türkiye, 8 Mart, Ekonomi

'Sultans of Türkiye' yeni robotuyla ilk ödülünü aldı

Liseler arasında yapılan Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı.

09.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:54
'Sultans of Türkiye' yeni robotuyla ilk ödülünü aldı

Liseler arasında yapılan Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Yaklaşık 50 takımın yarıştığı organizasyonda, Siemens'in desteklediği Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü 'Sultans of Türkiye', 'Otonom' ödülüne değer görüldü.


Uluslararası düzeyde, 26 ülkeden 3 bin 660 takımın yarışacağı liselerarası, FIRST Robotics Competition'nın (FRC) Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaklaşık 50 takımın yarıştığı organizasyonda hem renkli görüntüler hem de büyük rekabet yaşandı.


Star Wars: Force for Change iş birliğiyle düzenlenen ve 'Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!' (Infinite Recharge) teması altında 3 gün süren yarışlarda, ilk 6'ya giren takımlar ABD Houston'da 14-18 Nisan tarihlerinde yapılacak final yarışmalarına katılma hakkı kazandı. Siemens mühendisleri tarafından mentorluk desteği verilen Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübü "Sultans of Türkiye", pazar günü yapılan finallerde Ford tarafından desteklenen "Otonom" ödülü aldı. Bu ödül, otonom periyodlarda istikrarlı, güvenilir ve yüksek robot performansı sergileyen takımlara veriliyor.


Geçen yıl ABD'de yapılan finallerde 'İlham Veren Mühendislik Ödülü'nü alan "Sultans of Türkiye" ABD'ye doğrudan gitme hakkı kazanmıştı. "Sultans of Türkiye" İstanbul'daki seçmelerden sonra sırasıyla önce 1-4 Nisan'da Los Angeles'taki FRC Orange County Regional yarışmasına oradan da 15-18 Nisan tarihleri arasında Houston'daki büyük finalde boy gösterecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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