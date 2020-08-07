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Sultanların gözdesi çekirdeksiz sultani üzüm, ihracat yolcusu

Osmanlı sultanlarının tercihi çekirdeksiz sultani üzümün ihracat yolculuğu 8 Ağustos Cumartesi tarihinde başlıyor.

07.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:28

Osmanlı sultanlarının tercihi çekirdeksiz sultani üzümün ihracat yolculuğu 8 Ağustos Cumartesi tarihinde başlıyor. Mevlana (Razaki) sofralık üzümünün ihraç tarihi ise 12 Ağustos Çarşamba günü olarak belirlendi. Çekirdeksiz sofralık sultani üzümün kesim tarihi 7 Ağustos, Mevlana sofralık üzümünün kesim tarihi ise 11 Ağustos olarak tespit edildi.

Türkiye, 2019 yılında çekirdeksiz sultani üzüm ve Mevlana üzümü ihracatından 95 milyon dolar döviz geliri elde etmişti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2020 yılı hedefini ise 110 milyon dolar olarak açıkladı. Uçak, "Döviz kurlarındaki seviye de bu sezon ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek boyutta" diye not düştü.

"Okula giden çocuklarımızın beslenme çantalarından meyveyi eksik etmeyin"

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendiren meyve tüketiminin önemine değinen Başkan Uçak, "Üzümün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini tüm doktorlar ve diyetisyenler dile getiriyor. Pandemi döneminde tüm vatandaşlarımızı, önümüzdeki günlerde açılacak okullarda öğrencilerimizi daha fazla sofralık üzüm tüketmeye davet ediyoruz. Okula gidecek çocuklarımızın beslenme çantalarına mevsimine göre bağışıklık sistemlerini güçlendirecek meyve koymalarını tavsiye ediyorum. Bugünlerde üzüm, sonrasında narenciye ürünleri beslenme çantalarının vazgeçilmezi olmalı" dedi.

"Şifa deposu"

Anayurdu Anadolu olan çekirdeksiz sultani üzümün, İzmir-Manisa-Denizli üçgeninde 55 bin üreticinin geçim kaynağı olduğu bilgisini veren Uçak, üzümü şifa deposu olarak tanımladı. Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü; "Üzüm, kanseri önleme, kalp hastalığı riskini azaltma yanında vitamin ve mineraller açısından çok zengin bir meyve, kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. İçerdiği yüksek miktarda demir nedeniyle kansızlığı önlüyor, kansızlık kaynaklı halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi belirtilerin azalmasına ve ortadan kalkmasını sağlıyor. E ve K vitamininin zenginliği cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini mümkün kılıyor. Üzüm polifenoller olarak bilinen güçlü antioksidanlar içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tüm vatandaşlarımızı günlük asgari 100 gram taze üzüm tüketmeye davet ediyorum." "-Sultani çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidi ve Mevlana sofralık üzüm çeşidinin kesim ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin içinde bulunduğu komisyon tarafından belirlendi.

En çok Ruslar tercih etti

Türkiye 2019 yılında 49 ülkeye 92 milyon 740 bin dolarlık sultani çekirdeksiz sofralık üzüm, 2,2 milyon dolarlık Mevlana üzümü ihraç etti. Rusya, 50,3 milyon dolarlık ithalatla Türk üzümünü en fazla tercih eden ülke oldu. Ukrayna, 7,7 milyon dolarlık tutarla ikinci olurken, Almanya 6,8 milyon dolarlık Türk üzümü aldı. - İZMİR

Sultanların gözdesi çekirdeksiz sultani üzüm, ihracat yolcusu

Kaynak: İHA

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