Sultanlar; sezonu açtı Bu sezon Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü olarak 1. Lig de mücadele edecek olan temsilcimiz Serdivan Spor Salonunda antrenmanlara başlayarak sezona start verdi.

Sultanlar yeni yüzüyle görücüye çıkarak Serdivan Spor Salonunda sezona başladı. Yenilenen yüzü ve yeni ismiyle Kadınlar 1. Lig'de mücadele edecek olan Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü salona inerek çalışmalara başladı.

Yeni Transferler

Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü ailesine 1. Lig de mücadele edecek kadrosuna 6 sporcu eklendi. Yeni transferler şu şekilde; Dilek Erken, Deniz Devrim Düzel, Esma Turgut, Dilara Yılmaz, Betül Dinç, Selen Durusoy. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını şehrimize namaglup unvanla getirmeyi başaran kadroda yer alan sporcular ise şu şekilde oluştu; Elvan Alpar, Kübra Dervişoğlu, Ebru Özsemerciler, Ecren Akbal, Şevval Acıbal, Berna Kes, Damla Tilki, Gizem Bayraktar. Sakarya'nın voleybolda ki efsane Antrenörü İdris Demir ve teknik heyet de şu isimler yer aldı; Teknik heyet Coach İdris Demir, Yardımcı Antrenörler, Enes Tekin, İlker Kadaş, İdari Menager Erol Güdüloğlu Kulüp Başkanı; Ömer Bektaş.

Fikstür belli oldu

2020-2021 Voleybol Sezonu Kadınlar ve Erkekler 1'inci Liglerinin Fikstürleri Belli Oldu.

(Covid-19) Pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-2021 voleybol sezonu TVF Kadınlar ve Erkekler 1'inci liglerinin fikstürleri belli oldu. Kura çekimine; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı. Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ' 2020-2021 voleybol sezonu Türkiye 1.Liglerinin kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarı dileklerini iletti. 2020-2021 sezonunda tüm takımlarımıza sağlıklı bir sezon olması dileğiyle başarılar diliyorum" dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kadınlar 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. Devre Karşılaşmaları 11 Ekim – 19 Aralık 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 23 Ocak – 03 Nisan 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Tanışma ve Toplantı

Sezon açılışı öncesinde Kulüp Başkanı Ömer Bektaş ve Teknik kadro, sporcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Hedefler ve çalışma programları gibi konular görüşüldü.

Başkan Bektaş

Kulüp başkanı Ömer Bektaş "bugün sezona start veriyoruz. Öncelikle şehrimizin tek 1. Lig ekibi olarak sorumluluğun bilimci içindeyiz. Generali Sigorta sosyal sorumluluk çerçevesinde bizlere katkı verdi. Bu sezon onların ismiyle yarışmacı olduk. Sakarya Büyükşehir belediye başkanımız Ekrem Yüce ve diğer belediyeler, dostlarımızla sultanlar ligine çıkmayı hedefledik. Buna biz inandık şehir de inanmalı. Bu ekip bayanlardan kurulu ve kadın hakları diyoruz işte herkesi bu takıma kızlarımıza desteğe davet ediyorum" dedi.

Coach Demir

Takımın baş antrenörü tecrübeli isim İdris Demir ise "geçen sezon zoru başardık ve namağlup şampiyon olarak 1.lige çıkmayı başardık. Bu sezon Generali Sigorta ve şehrimiz dinamikleriyle beraber el birliğiyle sultanlar ligine çıkmayı arzuluyoruz. Biz herşey den önce fair-play e önem vererek, aile havasında başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Sultanlar ne dedi?

Zorlu ve uzun bir maratona start veren Filenin yerli sultanları "bizler inandık ve şehrin başarısı için buradayız. Bizleri yalnız bırakmayın, bize güvenin hep beraber sultanlar ligine çıkalım. Biz bayan takımı olarak bizlere sahip çıkın, destek verin, tribünleri boş bırakmayın" mesajını verdiler.

Kaynak: Bültenler