Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3

Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesinde, Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesinde, Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

THY: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Berin (L), Orthmann, Ada, Polen, İrem, Janset

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Elif, Gözde, Merve

Setler: 1-3 (29-31, 21-25, 25-23, 19-25)

Süre: 119 dakika - İSTANBUL

Sultanlar Ligi: THY: 1 Eczacıbaşı Dynavit: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türk Hava Yolları, Burhan Felek, voleybol, Vestel, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title