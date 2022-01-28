Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.

AYDIN (İHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.

Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld karşılaşmasıyla başlayacak. PTT - Kuzeyboru ile VakıfBank - Karayolları müsabakaları, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Haftanın programı şu şekilde:

Yarın

14.00 Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.

30 Ocak Pazar

14.30 Galatasaray HDI Sigorta - Yeşilyurt

15.00 Nilüfer Bld. - Bolu Bld.

16.00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe

18.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sigorta, Aydın, Pazar, Ocak, Spor, Güncel, Haber

title