Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın perdesi 2 maçla açılacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)

16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta ( Burhan Felek Vestel )

4 Aralık Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)

15.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)

17.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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