Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın perdesi 2 maçla açılacak
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)
16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta ( Burhan Felek Vestel )
4 Aralık Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)
15.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)
17.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira— Haberler (@Haberler) December 1, 2021
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri