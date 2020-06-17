Sultanlar Ligi ekibine salon şoku Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Aksaray temsilcisi Kuzeyboru yeni sezon öncesi salon şoku yaşıyor.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Aksaray temsilcisi Kuzeyboru yeni sezon öncesi salon şoku yaşıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından denetlenen Aksaray Spor Salonu için verilen salon denetleme raporu sonucunda, Kuzeyboru'ya salonda eksiklikler bulunduğu ve bunların giderilmemesi halinde maçların Aksaray'da oynanamayacağı bildirildi.

Kuzeyboru Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada; "Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı 12.06.2020 tarihli salon denetim raporunu kulübümüze iletmiştir. Federasyonumuzun 10.06.2020 tarihinde maçlarımızı oynayacağımız Aksaray Spor Salonu'nda yaptığı denetim neticesinde; Belirlenen eksiklerin giderilmesi durumda Aksaray Spor Salonu'nda maç oynanabileceğini aksi halde Sultanlar Ligi maçlarının bu salonda oynatılamayacağını bildirmişlerdir. Müdürlüğümüzün ellerinden geleni fazlası ile yapacaklarından da hiç şüphemiz yoktur. Fakat Aksaray şehrinin bu büyük organizasyonda en iyi şekilde ile temsil edilmesi herkesin ve her kesimin görevidir. Bu nedenle şehrimizin en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak için siyasilerimizi, mülki ve idari amirlerimizi de spor tesisi altyapımızı güçlendirmek ve Türkiye'nin en iyi kapalı spor salonunda maç izlettirmek için iş birliği yapmaya çağırıyoruz" sözleri ile sezon başlamadan önce çalışmaların tamamlanması için destek istedi.Kuzeyboru Spor Kulübü'nün yaptığı bu açıklamanın ardından şehirde şimdi gözler maçların Aksaray'da oynanıp oynanmayacağına çevrildi. Kuzeyboru'nun maçlarını Aksaray'da oynayamaması durumunda Nevşehir, Niğde, Ankara alternatiflerinden birisini tercih etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA