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Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-12 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-12 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Gözde, Adams Heyrman, Simge (L), Selin, Merve, Zeynep (L), Dilay)

Aydın B.Ş.B: Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Güldeniz, Stevenson, Eylül (L), Melis (L), Ezgi, Duygu, Merve Nur, Emine, Pelin)

Setler: 3-0 (25-13, 25-12, 25-20)

Süre: 74 dakika (24,23,27)

(İHA)

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Büyükşehir Belediyespor, Selçuk, Aydın, Spor, Güncel, Haberler

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