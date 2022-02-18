Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-12 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti.
SELÇUK, İZMİR (İHA) - Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-12 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Gözde, Adams Heyrman, Simge (L), Selin, Merve, Zeynep (L), Dilay)
Aydın B.Ş.B: Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Güldeniz, Stevenson, Eylül (L), Melis (L), Ezgi, Duygu, Merve Nur, Emine, Pelin)
Setler: 3-0 (25-13, 25-12, 25-20)
Süre: 74 dakika (24,23,27)
(İHA)