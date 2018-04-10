Sultanlar Finale Hazır

CEV Challenge Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final etabı rövanşında karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos SFP takımı ile zoru maç öncesi basın toplantısında buluştu.

Karşılaşmanın yapılacağı Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Angelo Anibal Vercesi ve Takım Kaptanı Nilay Karaağaç ile Olympiakos Başantrenörü Branko Kovaceviç ve Takım Kaptanı Katerina Giota katıldı.

Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Angelo Anibal Vercesi, ilk mücadeleyi kazanmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Olympiakos'a karşı yarın oynayacakları maça odaklandıklarını belirten Vercesi, Bursasporlu da dahil tüm taraftarlardan kendilerine destek vermelerini, karşılaşmanın yapılacağı salonu doldurmalarını istedi. CEV Challenge Kupası'nı daha önce 2 kez kazandıklarını hatırlatan Vercesi, "Çok güzel bir duygu. Bunun için çalıştık, yine kazanmak için uğraşacağız. Motivasyonumuz yüksek ama yarınki maçta her şey olabilir. Oynamamız ve hak etmemiz lazım" dedi.

Büyükşehir Belediyespor Takım Kaptanı Nilay Karaağaç ise 'kendilerine Yunanistan'da ateşli bir seyirci karşısında maç oynama imkanı sağladıkları ve güzel ağırladıkları için' Olympiakos takımına teşekkür etti. Bursa'da da aynı atmosferi yaşamak istediklerini söyleyen Karaağaç, "En az onların ki kadar ateşli, kuvvetli ve sesi gür taraftarımız var. Biz de yarın, nispeten daha büyük olan bu salonda taraftarlarımızla tam bir takım olmak istiyoruz. İlk maçta skor ne çıkarsa çıksın kazanmak tabii ki önemliydi ama iki takım birbirini gördü. Zayıf noktalarını, güçlü yanlarını test edebildi. Yarın hem onlar hem biz daha iyi tedbirler alacağız. İlkinden çok daha zevkli bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu. CEV Challenge Kupası'nın üçüncü kez kulübe getiren takımın bir paçası olmak istediğini vurgulayan Nilay Karaağaç, "O yüzden çok heyecanlıyım. Kariyerimde bir tek bu kupa eksik, onu da diğerlerinin yanına koymak istiyorum" şeklinde konuştu.

Olympiakos Başantrenörü Branko Kovacevic de Bursa'da gösterilen misafirperverlik nedeniyle Büyükşehir Belediyespor yetkililerine teşekkür etti. Yarınki maç için iki takıma da şans dileyen ve daha önce yapılan karşılaşmayı değerlendiren Kovaceviç, "Tamamen farklı bir takım. İyi oyuncuları var. Biz de takımımızı değiştirdik. Yarın çok iyi maç olacağını söyleyebilirim. Atmosfer muhteşemdi, spor atmosferi vardı. Oradaki taraftarlar da çok çılgındı. Baskı altında oynadılar. Biz de elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Olmpiakos kaptanı Katerina Giota da, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum, daha önce de gelmiştim. Bu maçtaki şansımızı değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Daha önce Kadınlar CEV Challenge Kupası';nı 2 kez müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu kupada üst üste 2';nci şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek. Yarın Cengiz Göllü Voleybol Salonu';nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00';de başlayacak. Maç ücretsiz olacak. İlk maçı Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda 3-2 kazanmıştı.