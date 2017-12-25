Sultanlar Affetmedi
Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ilk yarının son haftasında İstanbul temsilcisi Yeşilyurt ile karşılaştı.
Manisa Büyükşehir Televizyonundan da naklen yayınlanan maçı Büyükşehir'in Sultanları, 3-1'lik net skorla kazanarak gruptaki puanını 28.3'e yükseltti.
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 13'ncü hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt'u konuk etti. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan Manisa Büyükşehir Televizyonu'ndan da naklen yayınlanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve Manisalı voleybol severler izledi. Manisa'nın Sultanları karşılaşmaya Aybüke, Herrera, Erica, Aslı, Melis Ece, Selin (Libero Ece) altılısıyla başladı. Yeşilyurt takımı da; Burcu, Ecrin, Mine, Cansen, Büşra, Olena (Libero Buse) ile sahaya çıktı. İki takımın kontrollü oyunuyla başlayan müsabakanın ilk setini, 25-22 Manisa Büyükşehir Belediyespor 1-0 önde bitirdi. Temsilcimiz İkinci sette, savunmada bireysel hatalar yaptı ve 25-17'lik skorla rakibinin setleri eşitlemesine izin verdi. Üçüncü sette iki takımın da öne geçtiği zamanlar oldu. Setin bir bölümünde Yeşilyurt, 7 sayılık avantaj yakalasa da Manisa Büyükşehir Belediyespor etkili servislerle önce rakibini yakaladı ardından üçüncü da seti 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın dördüncü setini de 25-20 önde bitiren Büyükşehir'in Sultanları karşılaşmanın sonucunu 3-1 olarak belirledi, Bu galibiyetin ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor gruptaki puanını 28.3'e yükseltti.