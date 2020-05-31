Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları eski günlerine dönüyor
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Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları eski günlerine dönüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde mineral değerleri, ideal sıcaklığıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

31.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:04

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde mineral değerleri, ideal sıcaklığıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosuyla da turistlerin ilgisini çekiyor.

Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'na Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu teknelerinin yanı sıra kara yoluyla da ulaşılabiliyor.

Yaz sezonunda günde yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı turistin geldiği kaplıcalardaki çamur, cilt hastalıklarına iyi geldiği ve cildi güzelleştirdiği için "güzellik çamuru" olarak da adlandırılıyor.

Tesis sorumlusu İbrahim Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ölemez Dağı'nın eteklerinde yer alan Sultaniye Kaplıcaları'nın tarihinin 2 bin yıl öncesine dayandığını, bölgede su altında ve yer üstünde çok sayıda tarihi yapının bulunduğunu kaydetti.

Çamur banyosu ve kaplıcaların 39-40 derece arasındaki sıcaklığı ve mineral zenginliği ile de dikkati çektiğini anlatan Yıldırım, ziyaretçilerin bu nedenle de bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Sultaniye'nin, içindeki mineral yoğunluğu bakımından en ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Yıldırım, kaplıcanın suyunun kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, bromür, radon ve radyoaktif maddeler içerdiğini anlattı.

Yıldırım, ziyaretçilerin önce çamur havuzlarına sonra temizlenerek kaplıcalara girdiğini aktardı.

Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları eski günlerine dönüyor

Kaynak: AA

Manşet

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