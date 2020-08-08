HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sultani üzümde ilk ihracat tırları törenle uğurlandı

Sultani üzümde ilk ihracat tırları törenle uğurlandı -Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzümde hem hasat hem de ihracat heyecanı -Alaşehir Gümrüğünden yıllık bazda 550 milyon dolarlık tarımsal ürün geliri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirilen çekirdeksiz Sultani üzümde ilk hasat yapılırken,...

08.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:46

Sultani üzümde ilk ihracat tırları törenle uğurlandı

-Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzümde hem hasat hem de ihracat heyecanı

-Alaşehir Gümrüğünden yıllık bazda 550 milyon dolarlık tarımsal ürün geliri

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirilen çekirdeksiz Sultani üzümde ilk hasat yapılırken, hasat edilen üzümler tırlara yüklenerek Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden törenle yurtdışına ihraç edildi. 2019 yılında 267 bin ton üzüm ihracatı gerçekleştirilirken bu yıl hedefin 300 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Manisa'da yenişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün 2020 yılı yurtdışı yolculuğu başladı. Ege İhracatçılar Birliği tarafından 7 Ağustos tarihinde kesimine, 8 Ağustos günü ihracatına izin verilen Sultani üzümde ilk hasat gerçekleştirildi. Hasadı yapılan üzümler tırlara yüklenirken, 2020 yılı ihracat sezonu dualarla açıldı. İhracatın ilk gününde başta Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya'ya yaklaşık 70 tır üzüm gönderildi. Geçtiğimiz 2019 yılında 157 bin ton üzüm ihracatı yapılırken, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 11 bin 150 tır ihracat için çıkış aldı. Öte yandan sadece Alaşehir'den yapılan ihracatla 550 milyon dolarlık gelir elde edildi. Bu yıl 300 bin ton üzüm ihracatı hedeflenirken, yıllık bazda ihracat gelirinin de yükseltilmesi hedefleniyor.

Tırların uğurlanması töreninde konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün Alaşehir için önemli bir gün. Bütün Alaşehirli çiftçilerimiz bugünü bekliyordu. Bugün ilk tırlarımızı yurtdışına göndermiş olacağız. Alaşehir ülkemizin en önemli yaş meyve ve sebze ihracat noktalarından bir tanesi. Bu bölgeden bütün yaş meyve ve sebze ihracatçıları, gıda sektöründeki çalışan firmalarımız özellikle Alaşehir Gümrük Müdürlüğünü tercih ediyor. Çünkü Alaşehir Gümrük Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Hiçbir vatandaşımız geri dönmez. Bizim için önemli olan buradan ülkemizin menfaatine, ülkemize döviz kazandıracak olan tırların çıkmasıdır. Bugün de ilk Sultani üzüm ihracatını başlatmış oluyoruz. 12 Ağustos itibariyle de Mevlana çeşidini buradan göndereceğiz" dedi.

"Bütün zinciri virüs belasından korumak için görevimizi yapıyoruz"

Üretimden ihracata ve nihai tüketiciye ürünün ulaşmasına kadar bütün zincirin korona virüs salgınından korunduğunu belirten Kaymakam Uçgun, "Şubat ayından bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir mücadele var. Alaşehir Kaymakamlığı olarak biz bağdaki üzümün kesiminden işletmelerden işlenmesine ve tırlara yüklenmesine en son nihai tüketiciye ulaşmasına kadar bütün zinciri virüs belasından korumak için görevimizi yapıyoruz. İnşallah üretim ve ihracat zincirini kırmamaya gayret edeceğiz. Ülkemizin dövize, çalışmaya ve paraya ihtiyacı var. Bunun için de devlet olarak vatandaşımızı korumak gibi bir görevi var. İlk çıkan tırımızı hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz 300 bin ton yaş üzüm ihracatı yapmak"

2019 yılında 267 bin ton yaş üzüm ihracatı yapıldığını ve bu yıl 300 bin ton yaş üzüm ihracatı hedeflendiğini belirten Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "2020 yılının ilk tırını çıkaracağız. Geçen sene 267 bin ton civarında yaş üzüm çıkarmıştık. Bu sene de biraz daha yüksek. Buradan yapılan ihracatımız içerisinde Sultani üzümü, nar, kiraz, narenciye var. Ama ağırlıklı olarak Sultani yaş üzüm var. Güzel bir yıl geçti. İyi bir sezon yaşıyoruz. Hava şartları bu zamana kadar elverişliydi. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Hedefimiz 300 bin ton yaş üzüm ihracatı yapmak. Bunu yaparken de çalışan bütün kurumlarımızın ve çiftçilerimizin emeği çok büyük. Avrupa standartlarında ürün yetiştirilerek yurtdışına sevk edilmeye çalışılıyor. Bunda da başarılı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıllık bazda 550 milyon dolar civarında ihracat söz konusu"

Yıllık bazda 550 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Başkan Soygür, "Ağırlıklı olarak Rusya, Beyaz Rusya ülkeleri, İngiltere, Polonya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Zaman içerisinde Güney Afrika ülkelerine de ihracat yapılmaya başlandı. Rakamsal değeri yıllık bazda 550 milyon dolar civarında ihracat söz konusu" diye konuştu.

Sultani üzümde ilk ihracat tırları törenle uğurlandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Dünya
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Yaşam
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
'Sende şeref olsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber Ekonomi
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Erkan Kolçak Köstendil
Spor Robinho Arda Turan Caner Erkin Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Sultani üzümde ilk ihracat tırları törenle uğurlandı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 17:46:42. #1.14#
title