Sultanhisar MYO'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Sultanhisar MYO'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), 11 Kasım 2021 tarihinde Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.
Sultanhisar MYO'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), 11 Kasım 2021 tarihinde Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı kampanyasında; Sultanhisar MYO öğrencileri, idari, akademik ve yardımcı personel yer aldı. Katılımdan dolayı oldukça memnun kaldıklarını belirten yetkililer, Sultanhisar MYO'nun tüm bireylerine, kan bağışı kampanyasında gösterdikleri duyarlılık adına teşekkürlerini sundu.
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