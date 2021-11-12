Sultanhisar MYO'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), 11 Kasım 2021 tarihinde Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı kampanyasında; Sultanhisar MYO öğrencileri, idari, akademik ve yardımcı personel yer aldı. Katılımdan dolayı oldukça memnun kaldıklarını belirten yetkililer, Sultanhisar MYO'nun tüm bireylerine, kan bağışı kampanyasında gösterdikleri duyarlılık adına teşekkürlerini sundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet