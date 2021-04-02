Sultanhisar MYO'da ilk yardım semineri düzenlendi
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Sultanhisar MYO'da ilk yardım semineri düzenlendi

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Sultanhisar MYO'da ilk yardım semineri düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'İlk Yardım Semineri' sosyal medya üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'İlk Yardım Semineri' sosyal medya üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Türk Kızılayı Aydın İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Uzay Tok'un konuşmacı olarak katıldığı seminere Meslek Yüksekokul personeli ve öğrenciler katıldı.

Yaklaşık bir saat süren ilk yardım seminerinde, kaza ya da hayati tehlike oluşturabilecek bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan uygulamanın günlük yaşamımızdaki önemi belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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