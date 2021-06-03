Sultanhisar Myo Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
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Sultanhisar Myo Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Sultanhisar Myo Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
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Sultanhisar MYO Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Sultanhisar MYO Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman başkanlığında gerçekleşen toplantıya, bölüm başkanları, akademik personel ve yüksekokul sekreteri katıldı.

2020-2021 Bahar Yarıyılı eğitim öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, dönem içinde yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ve ileride yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Toplantı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için yapılan planlamalar ve hazırlıkların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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