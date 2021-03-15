Sultanhisar MYO 2021 Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti
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Sultanhisar MYO 2021 Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

15.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:16
Sultanhisar MYO 2021 Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

ADÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman başkanlığında gerçekleşen toplantıya, bölüm başkanları, akademik personel, yüksekokul sekreteri ve okul öğrenci temsilcisi katıldı. Toplantıda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve ebediyete intikal eden tüm şehitler rahmetle anıldı. 2020-2021 bahar yarıyılı eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, planlanan proje bazlı sosyal ve kültürel etkinlikler ve altı ana başlıktan oluşan gündem maddeleri görüşüldü. Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, 2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, 2020-2021 eğitim öğretim bahar yarıyılının ADÜ ve Yüksekokul adına verimli olması temennisiyle sona erdi. - AYDIN

Sultanhisar MYO 2021 Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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