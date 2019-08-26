Sultanhisar İlçe Devlet Hastanesi, hizmete girdi

26.08.2019 17:38

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapımı tamamlanan "Sultanhisar İlçe Devlet Hastanesi", hizmete açıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapımı tamamlanan 10 yatak kapasiteli hastanenin hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Yaklaşık 6 milyon 900 bin liraya mal olan hastanede, acil sağlık hizmetleri, aile sağlığı hizmetleri ve toplum sağlığı çalışmalarının bir arada yürütüleceği kaydedildi.

Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşan hastanenin, sağlık hizmetlerinde verimliliği artıracağı, ilçede yaşayanların sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

Kaynak: AA