Sultanhisar'da kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi
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Sultanhisar'da kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sultanhisar'da kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaybolan ve iz takip köpeği tarafından bulunan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaybolan ve iz takip köpeği tarafından bulunan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kılavuzlar Mahallesi Kocabaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine, telaşlanan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Dün akşam başlatılan çalışmaların bugün sabah saatlerinde iz köpeklerinin de kullanılması ile devam etti. Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan Jandarma komutanlığına bağlı iz takip köpeğinin tepki vermesi üzerine yaşlı kadına ulaşıldı. Arazi üzerinde sağ olarak ulaşılan yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede durumu ağırlaşan 94 yaşındaki Hamide Ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AYDIN

Sultanhisar'da kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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