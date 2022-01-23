Sultanhisar'da kar yağışı nedeniyle araçlarla yolda mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarla yolda mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı.
SULTANHİSAR, AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarla yolda mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı.
Uzunlar Mahallesi Ovacık Yaylasında kardan dolayı yolda mahsur kalan vatandaşların olduğun ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, minibüs, hafif ticari araç ve kamyonetteki 13 kişiyi kurtardı.
Belediye ekipleri, araçların kontrollü şekilde inişini sağlamak için tuzlama çalışması yaptı.