Sultanhisar'da ev yangını - Haberler
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Sultanhisar'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanhisar'da ev yangını

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

SULTANHİSAR, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, kırsal Yağdere Mahallesi'ndeki müstakil bir eve meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman G.'ye ait evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı olurken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Sultanhisar'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Sultanhisar, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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