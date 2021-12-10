Sultanhisar'da ev yangını - Haberler
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Sultanhisar'da ev yangını

Sultanhisar'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

SULTANHİSAR, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir binanın 2. Katındaki S.Ç.'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sultanhisar İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Sultanhisar'da ev yangını

Sultanhisar'da ev yangını

Sultanhisar'da ev yangını

Sultanhisar'da ev yangını

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