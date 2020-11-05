Sultanhisar'da 2 ton sahte şarap ele geçirildi

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 2 bin 170 ton sahte şarap ele geçirildi.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 2 bin 170 ton sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.G.'nin Beşeylül Mahallesi'ndeki evinde sahte şarap imalatı yaptığını belirledi. Bunun üzerine dün eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, damacana, varil ve şişeler içerisinde toplam 2 bin 170 ton kaçak şarap ele geçirildi.Gözaltına alınan E.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK