Sultanhisar'da 2 ton sahte şarap ele geçirildi
05.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:24
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 2 bin 170 ton sahte şarap ele geçirildi.
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 2 bin 170 ton sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- Aydın
Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.G.'nin Beşeylül Mahallesi'ndeki evinde sahte şarap imalatı yaptığını belirledi. Bunun üzerine dün eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, damacana, varil ve şişeler içerisinde toplam 2 bin 170 ton kaçak şarap ele geçirildi.Gözaltına alınan E.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK