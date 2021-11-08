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Sultanhisar Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sultanhisar Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2 bin 542 dekarlık alanın sulanmasına hizmet edecek olan ek sulama sahası çalışmaları aralıksız devam ediyor.

SULTANHİSAR, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2 bin 542 dekarlık alanın sulanmasına hizmet edecek olan ek sulama sahası çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, çiftçilerin yaşanan kuraklıktan daha az etkilenmesi ve sulama sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sultanhisar Barajı'nda ek sulama sahası için çalışma gerçekleştiren ekipler, hız kesmiyor. Bölgedeki bin 520 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet eden barajda yapılan ek sulama sahasının tamamlanmasının ardından 2 bin 542 dekar arazinin sulanması sağlanacak. - AYDIN

Sultanhisar Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Sultanhisar Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Sultanhisar Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

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