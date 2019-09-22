Sultanhanı, dünyanın 'halı restorasyon' merkezi

22.09.2019 10:12

AKSARAY'da geleneksel halı üretimiyle çok sayıda ustanın yetiştiği Sultanhanı ilçesinde, yüzlerce yıllık paha biçilemez halılar orijinaline uygun olarak restore ediliyor. Bugüne kadar İngiltere Kraliyet Sarayı, Çankaya Köşkü ve Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen halıların restore edildiği ilçe, dünyanın en önemli halı restorasyon merkezi olarak görülüyor.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, halı restorasyonu konusunda Türkiye'nin merkezi konumunda olduklarını belirtti. Solak, şunları söyledi:

"Dünyanın her tarafından buraya halı ve kilimler gelir restorasyonu tamamlanır ve gider. Çok önemli projelere ustalarımız imza attı. Bunların başında Washington Müzesi, Prens Charles'ın Buckingham Sarayı'nın halıları, Dolma Bahçe Sarayı'nın halılarının tamamı ile Atatürk'ün vefat ettiği odanın halısı da burada tamir oldu."

Halı restorasyonu işinin bacasız bir fabrika olduğu belirten Solak, "İlçemizde bin ustamız bu meslekten ekmek yiyor. Ülke ekonomisine de büyük katkıda bulunuyorlar. Ustalarımız benim gözümde bir ressam gibi. Çünkü ellerinde halının üçte biri mevcut olsa bile bizim ustalarımız geri kalanını tamamlıyor. Bu meslek dünyada İran ile Pakistan'da da var; ancak bizim ustalarımız hem İran halısını en güzel şekliyle yapabiliyor, hem de bununla beraber Fransız kilimiyle goblen halısının tamirini de yapabiliyor" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Almanya'dan gönderilen el dokuması halıları tamir ettiklerini ifade eden 25 yıldır halı tamiri yapan İsmail Konukçu, "Biz burada birebir orijinaline uygun şekilde tamirini yapıp tekrar yurt dışına gönderiyoruz. Halıları ilk önce yıkatıp temizletip eksik yerlerini tespit ediyoruz ve yünlerini boyayıp tamirlerini yapıyoruz. Durumlarına göre halı ve kilimlerin tamiri 1 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. İşlerimiz şu anda çok yoğun pazar günü dahi çalışıyoruz" dedi.

İcra ettikleri sanatı sevdiklerini dile getiren bir başka halı ustası Mahmut Ağır ise "İlçemizde bu iş bir hayli yayın durumda. İlkokulu bitirip bu işe başladım. Biz burada dünyanın dört bir tarafından gelen halı ve kilimleri tamir ediyoruz. Güzel ve zevkli bir meslek. Sanatımızı seviyoruz. 43 yaşındayım ben kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Birçok kişi bu iş sayesinde emekli oldu. Birçok ilçede işsizlik var diye duyuyorum. Bizim burada öyle bir şey yok. Çalışan herkese burada iş var" diye konuştu.

Tek sıkıntılarının alttan yeni elemen yetişmemesi olduğunu vurgulayan Ağır, "Alt yapıdan gelen yok, bitti. Bu işin ilçemize çok fazla döviz geliri var. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya ve Fransa'dan yıllardır halı ve kilim geliyor. Güzel bir kazancı var. İrili ufaklı onlarca atölyede bin usta bu işten ekmek parası kazanıyor" dedi.

Kaynak: DHA