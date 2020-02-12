Sultangazililer simülasyon tırı ile depremi yaşadı

12.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:50

Sultangazi Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan simülasyon tırında vatandaşlara deprem anında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.

İstanbul'u tüm ilçelerinde deprem bilinçlendirme eğitimi veren AFAD Simülasyon Tırı, Sultangazi Belediyesi işbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na geldi.7.4 büyüklüğüne kadar sallanan tırda AFAD Görevlileri tarafından deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ilçe halkına uygulamalı olarak anlatılıyor. İlçede okuyan öğrenciler de deprem eğitimine katılıyor. Simülasyon tırında öğrencilerin okulda depreme yakalanmaları olasılığında yapılması gerekenler 6.5 şiddetindeki sarsıntıyla gösteriliyor. Görevliler öğrencileri, sarsıntı sona erene kadar sıranın yanında iki diz yerde olacak şekilde beklemek ve deprem bittiğinde sigorta ve vanaları kapatarak hızlıca okul bahçesine çıkılması yönünde uyarıyor. AFAD Simülasyon Tırı'nda, 14 Şubat Cuma gününe kadar bin 500 öğrenciye ve ilçe halkına 10.00 - 17.00 saatleri arasında eğitim verilmeye devam edilecek.

"DEPREM ARTIK ÜLKEMİZİN VAZGEÇİLMEZ BİR GERÇEĞİ"

Deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Biz bugün burada afetlerle ilgili esasen bir değerlendirme yaparken özelde de depremle ilgili farkındalık ortaya koymak, neler yapmamız gerektiğini göstermek için buradayız. Deprem sonrasında, öncesinde neler yapılması gerekir bunlarla ilgili farkındalık ortaya çıkarmak için AFAD ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Bir defa Sultangazi'de yaşayan ve okuyan öğrencilerimizi buraya taşıyoruz. Çünkü onların daha çabuk bu süreci öğrenmeleri ve depreme karşı neler yapmaları gerektiğini bilmeleri lazım. Bugün burada deprem simülasyon tırı var. Burada o depremi yaşıyor çocuklar ve depremi yaşarken de nasıl hareket etmeleri gerekir, hangi pozisyonu almaları gerekir bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Deprem artık ülkemizin vazgeçilmez bir gerçeği bu felaketler ortaya çıkmadan yapmamız gerekenleri yapmış olalım. Bu kapsamda kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları da yapıyoruz bununla ilgili bir plan çalışmamız var. Belirli bölgeler de sitelerde özel çalışmalarımız mevcut bunlar bizim yapmamız gerekenler. Farkındalığı oluşturmak bilgilendirmeyi yapmak Sultangazi'de, İstanbul'da, Türkiye'de yaşayan insanları bu bilinçle donatmak bizim ve yerel yöneticilerin üzerine düşen sorumluklarından biri" diye konuştu.

"ÇÖK, KAPAN VE TUTUN HAREKETİNİ ÖĞRENDİK"

Aldığı eğitimleri anlatan Ela Sukatan, "Çök, kapan ve tutun hareketini öğrendik. İlk önce sağlam olan yerleri tutunuyoruz sonrasında başımızı tutum yere eğiliyoruz. Evde ki eşyaları da montelememiz gerekiyor" dedi.

"SAĞLAM VE GÜVENİLİR BİR YERDE DEPREMİN DURMASINI BEKLİYORUZ"

Deprem anında yapılması gerekenlerden bahseden Ferhat Tokuş, "İlk olarak sağlam olmayan yerlerden tutunmuyoruz, sağlam ve güvenilir bir yerde depremin durmasını bekliyoruz. Deprem olduktan sonra dışarıya çıkıyoruz ve belli bir süre içeriye girmiyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA