Sultangazili vatandaşlar, sayıları gittikçe artan dantel böceklerinden şikayet ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazili vatandaşlar, sayıları gittikçe artan dantel böceklerinden şikayet ediyor

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Sultangazi'de görülen dantel böcekleri, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Sultangazi'de görülen dantel böcekleri, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, ısırınca kaşıntı ve tahrişe neden olan ve sayıları gittikçe artan böcekler nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor.

Mahallede yaşayan Derya Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dantel böcekleriyle başlarının dertte olduğunu söyledi.

Böceklerin mahalleyi resmen istila ettiğini, evlerin açık pencerelerinden evlere girdiğini dile getiren Yüce, kurutmak için astıkları çamaşırların üzerinden bile dantel böceği çıktığını belirtti.

Yüce, "Böcekler ısırdıkları zaman kaşıntı yapıyor. Yolda yürürken üzerimize yapışıyor. İlaçlama talebinde bulunuyoruz." dedi.

Bazı mahalle sakinleri de böcek nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"Çoğaldıkları zaman önlem alınması zor oluyor"

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Dikmen ise dantel böceklerinin özellikle ağaç ve yaprakların suyunu emerek kurumasına neden olan bir tür olduğunu söyledi.

Dikmen, bu böceklerin tahtakurusu olarak anıldığını ve insana bir zararı olmadığını ifade ederek, "Küçük ve minik oldukları için gözle görülmeleri zor oluyor ve ağaçları kurutuyor. Çoğaldıkları zaman önlem alınması zor oluyor. İlaçlama yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Sultangazi'deki böcek artışının nedenlerinin iyi araştırılması gerektiğine dikkati çeken Dikmen, şunları kaydetti:

"Bu hayvanların ağız yapıları hortum şeklinde olduğu için sanki yaprak ve ağaç tabakasını deler gibi insanların da derisini delmeye çalışabilir, bir acı hissi oluşturabilir. Ama insanların kanını emmez, ısırık sonrası bir kaşıntı ve tahriş olabilir. Bir sivrisinek ısırığı ve diğer böcek türleri gibi bir alerji oluşturmaz, insan sağlığı için bir tehdit değil."

Sultangazili vatandaşlar, sayıları gittikçe artan dantel böceklerinden şikayet ediyor

Sultangazili vatandaşlar, sayıları gittikçe artan dantel böceklerinden şikayet ediyor

Sultangazili vatandaşlar, sayıları gittikçe artan dantel böceklerinden şikayet ediyor

Sultangazili vatandaşlar, sayıları gittikçe artan dantel böceklerinden şikayet ediyor
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
Sultangazi'de dantel böcek istilası! Vatandaş canından bezdi

Sultangazi'de dantel böcek istilası! Vatandaş canından bezdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Murat Kurum
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Fatih Terim Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sultangazili vatandaşlar, sayıları gittikçe artan dantel böceklerinden şikayet ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 19:24:00. #1.11#