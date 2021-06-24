Sultangazili öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı
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Sultangazili öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Haberler | Güncel

Sultangazili öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde bir araya gelemeyen çocukların hazırladığı bir birinden farklı teknoloji ve tasarım ürünleri, okul bahçesinde kurulan stantta görücüye çıktı.

Sultangazili öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde bir araya gelemeyen çocukların hazırladığı bir birinden farklı teknoloji ve tasarım ürünleri, okul bahçesinde kurulan stantta görücüye çıktı.

Sultangazi Nurettin Uzun Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergide bir birinden farklı ve çeşit çeşit el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılış kurdelesini ilçe milli eğitim müdürü Miraç Sünnetçi ve okul yöneticileri ile mahalle muhtarı Osman Avcılar'ın öğrenciler ile birlikte kestiği sergi 3 gün boyunca halka açık olacak. İlçe milli eğitim müdürü Miraç Sünnetçi, yaptığı açılış konuşmasında "Çocuklarımızın emeklerini görmek için buradayız. Pandemi döneminde uzaktan eğitim olmasına rağmen bütün eserleri özel eğitim sınıflarımız ve teknoloji tasarım öğretmenlerimizin de desteği ile hazırlandı ancak altını çizerek söylüyorum ki uzaktan eğitimin ürünleridir bunlar" diye konuştu.

Okul müdürü Nuriye Göller, verdiği bilgide "Uzaktan eğitim süresi boyunca özel eğitim sınıfındaki öğrencilerimizin teknoloji, tasarım ve resim dersinde hazırlamış oldukları ürünlerini sergiliyoruz. Sergimizin amacı öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde bile evde derslerine adapte oldukları, öğretmen ve okul ile iletişimlerini kesmediklerini göstermektir. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız eğitimde öğretmenlerimizin ne kadar emek sarf ettiğini göstermek öğrencilerimizin de okula olan özlemlerini sergilemektir" dedi.

Sultangazili öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı
Sultangazili öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı
Sultangazili öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı
Sultangazili öğrencilerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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