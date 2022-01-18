Sultangazili mucit çocuklar ödüllendirildi

Sultangazi Belediyesince "17 Ocak Mucit Çocuklar Günü" nedeniyle düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin Fen Bilimleri ile Robotik Kodlama atölyelerinde eğitim alan çocuklar, yarışmada tasarladıkları icatlarını tanıttı.

Öğretmenlerden oluşan jürinin değerlendirme yaptığı yarışmayı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, öğrenciler ve velilerle birlikte takip etti.

Atık malzemeleri değerlendirerek yaptığı ve kendi ağırlığının üç katını taşıyabilen elektrikli araba icadıyla Berat Çınar, yarışmanın birincisi seçildi.

"Engelden Kaçan Araba" icadıyla Ömer Yıldırım yarışmanın ikincisi olurken, mesafeleri ölçebilen icadıyla Ceylin Bal üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ile diğer katılımcılara Sultangazi Belediyesince hazırlanan hediyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Öztürkmen verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.