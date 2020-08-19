Sultangazili kadınlardan sosyal mesafeli sabah sporu Sultangazili kadınlardan sosyal mesafeli sabah sporu Sultangazili kadınlar spor için kent ormanını mesken tuttu Sultangazi'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen açık havada spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Sultangazili kadınlardan sosyal mesafeli sabah sporu

Sultangazili kadınlar spor için kent ormanını mesken tuttu

İSTANBUL - Sultangazi'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen açık havada spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde Sultangazi Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle spor yapma imkanı bulan kadınlar, aynı zamanda temiz havanın da tadını çıkardı.

Sultangazi Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınların sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla açık hava spor etkinlikleri düzenliyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen spor etkinliklerine ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor.

Kadınlara yönelik olarak düzenlenen spor etkinlikleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün saat 09.00 ile 11.00 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan kadınlar, aynı zamanda temiz havanın da tadını çıkartıyor. Ayrıca spor sonrası kadınlara belediye ekipleri kuruyemiş, yeşil elma ve su dağıttı.

"Haftada iki gün kent ormanında sporumuzu yapıyoruz"

Sultangazi Belediyesi Spor Antrenörü Aynur Yazıcı, "Haftada iki gün kent ormanında sporumuzu yapıyoruz. Yürüyüş ve spor egzersizleri olarak planladık ve katılımda şuan gayet iyi. Çoğu kadın uzun süre evde kaldığı için bedensel ve ruhsal kendini çok iyi hissetmiyordu. Şuan burada spor yaparak rahatlamış oluyorlar. Bizde daha çok kadını buna teşvik etmeye çalışıyoruz. Evlerinden servislerle alıp buraya getiriyoruz ve yaklaşık 150 kişi ile sosyal mesafeli sporumuzu yapıyoruz" dedi.

"Önce yürüyüş sonrada spor yapıyoruz"

Pandemi kurallarına dikkat ettiklerini söyleyen Zeynep Var, "Koronadan sonra 1.5 aydır geliyoruz. Haftanın iki günü buradayız. Gayet güzel geçiyor, sabahları erken uyanıyoruz. Servise bindiğimizde maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sonra hocalarımızla buraya gelip yine kurallara dikkat ederek önce yürüyüş sonrada spor yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA