Sultangazili çocuklar yeni normal hayatta hem eğitim görüyor, hem eğleniyor
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Sultangazili çocuklar yeni normal hayatta hem eğitim görüyor, hem eğleniyor

Sultangazili çocuklar yeni normal hayatta hem eğitim görüyor, hem eğleniyor Sultangazi Belediyesi, çocukların sosyalleşmesi ve spora yönelmesini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı hayata geçirdi.

28.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:58

Sultangazili çocuklar yeni normal hayatta hem eğitim görüyor, hem eğleniyor

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, çocukların sosyalleşmesi ve spora yönelmesini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı hayata geçirdi. Farklı spor dallarında eğitim gören çocukları, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da yalnız bırakmayarak ziyaret etti. Başkan Dursun, sporculara eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

Sultangazi Belediyesi, çocukların sosyalleşmesi ve spora yönelmesini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı hayata geçirdi. Yaz Spor Okulları, geleceğin sporcularını keşfetmenin yanı sıra, çocukların tatillerini de en verimli şekilde geçirmelerini hedefliyor. Yaz Spor Okulları'nda ata sporu okçuluk, tekvando, tenis, karatenin yanı sıra akıl ve zeka oyunları branşı da bulunuyor. Haftanın 5 günü toplam 40 saat eğitim alan sporcular, belediye tarafından belirlenen alanlarda farklı branşlarda eğitim görüyor. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak belediyenin tahsis ettiği servise binen sporcular, yine aynı servisle evlerine dönme fırsatı da buluyor. Ayrıca minik sporculara belediye tarafından ücretsiz olarak tişört ve şapka temin ediliyor.

Başkan Dursun'dan çocuklara ziyaret

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediye Spor Kulübü Başkanı Ergin Kırmaç ve meclis üyeleri Mimar Sinan Şehir Ormanı'ndaki eğitimlere katılarak Yaz Spor Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Yaz Spor Okulu öğrencilerinin velileri de oradaydı. Başkan Dursun, farklı branşlarda eğitim gören öğrencilere eşlik etti.

"Bugün hem stres atıyorlar hem de gelişiyorlar"

Pandemi döneminde miniklerin yaz okuluyla stres atmalarını istediğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sadece çocuklarımız için değil anne ve babalara da ilaç olan bir durumdan bahsediyoruz. Onlarda eminim ki pandemi sürecinde çocuklarıyla severek ilgilendiler ama dışarıya çıkmaya ihtiyaçları vardı. Yaz okulumuz pandemi dolayısıyla az branşla başladı. Bugün 5 branşta faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tekvando, karate, okçuluk, akıl zeka oyunları ve tenis kortunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yaklaşık 350 öğrencimiz var. Çeşitli branşlarda faaliyetleri yürütürken gençlerimizin hem ruhen hem de fiziken iyi olmasına dikkat ediyoruz. Pandemi döneminde çocuklarımız ne yazık ki evlerde bilgisayar başında geçirmek durumunda kaldılar. Ama bugün hem stres atıyorlar hem de gelişiyorlar. Tüm çocuklarımız servislerle alınıyor ve ateş ölçerle ateşleri ölçülüyor" diye konuştu.

Çocuklar ise Başkan Dursun'a teşekkür ederek, "Çok memnunuz. Her yaz geliyoruz. Burada güzel oyunlar oynuyoruz. Aynı zamanda eğleniyoruz. Burada yeni bir sürü oyun öğrendik. Yeni arkadaşlar tanıdık. Arkadaşlarımız ile vakit geçirmek çok eğlenceli oluyor. Pandemi döneminde evde kalmıştık. Şimdi tekrardan kontrollü olarak dışarı çıkıyoruz. Başkanımız bizi unutmadım. Hem başkanımıza hem de çalışma ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sultangazili çocuklar yeni normal hayatta hem eğitim görüyor, hem eğleniyor

Kaynak: İHA

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