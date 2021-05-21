Sultangazi yeni ve modern görüntüsüne kavuşuyor
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Sultangazi yeni ve modern görüntüsüne kavuşuyor

Sultangazi yeni ve modern görüntüsüne kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi, ilçeye estetik bir görünüm kazandırmak adına havai hatları yer altına alma çalışmalarına devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçeye estetik bir görünüm kazandırmak adına havai hatları yer altına alma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar yeni bir görünüme kavuşurken olumsuz hava şartları sebebiyle meydana gelen elektrik kesintileri de en aza indirgenmiş oluyor.

Sultangazi'yi Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri haline getirmek için yoğun mesai harcayan Sultangazi Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un elektrik idaresi ile yaptığı görüşmeler sonucu bölgede elektrik arızalarının önüne geçmek, cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşması için hummalı bir çalışma başlatılmıştı.

İlçenin birçok noktasında görüntü kirliliği oluşturan ve olumsuz hava şartlarında elektrik kesintisine neden olabilen havai hatların yer altına alınması işlemi tamamlandı. Sorumlu elektrik idaresi ile bir kez daha yapılan görüşmeler neticesinde diğer mahalle ve sokaklarda da çalışmaların sürmesi için adımlar atıldı. Buna göre Esentepe Mahallesi'nde çalışma yapılmayan noktalarda da havai hatlar yer altına alınacak. Böylece Esentepe Mahallesi'nin tamamında havai hatlar yer altına alınmış olacak. Yapılan görüşmeler neticesinde ilçenin en yoğun noktalarından biri olan Yunus Emre Mahallesi ve Habibler Mahallesi'nin büyük bir kısmında da gerçekleştirilecek.

Tasarruflu aydınlatmalar

Bir yandan da belirlenen cadde ve sokaklardaki eski aydınlatma direkleri sökülerek yerine modern aydınlatma direkleri konuluyor. Aydınlatmada enerji tasarrufu sağlaması adına led armatürler kullanılıyor. Böylece Sultangazi yeni ve modern görüntüsüne kavuşuyor. - İSTANBUL

Sultangazi yeni ve modern görüntüsüne kavuşuyor
Sultangazi yeni ve modern görüntüsüne kavuşuyor
Sultangazi yeni ve modern görüntüsüne kavuşuyor
Sultangazi yeni ve modern görüntüsüne kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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