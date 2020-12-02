Sultangazi'ye yağmursuyu hattı
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Sultangazi'ye yağmursuyu hattı

02.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:14
Sultangazi'ye yağmursuyu hattı

Sultangazi Belediyesi, T Caddesi'nde yağmursuyu hattı çalışması başlattı.

Sultangazi Belediyesi, T Caddesi'nde yağmursuyu hattı çalışması başlattı. Aşırı yağışlarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçecek olan yağmursuyu hattı çalışması, vatandaşa da rahat bir nefes aldıracak.

Sultangazi Belediyesi, aşırı yağışlarda bazı bölgelerde biriken suların meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçti. Yağışlı havalardan etkilenen yerlerden biri olan Cebeci Mahallesi T Caddesi'nde biriken suların tahliyesini sağlamak için yağmursuyu hattı çalışması başlatıldı.

Ekipler, boruların döşeneceği noktalardaki kazı çalışmasını tamamladı. Ana hat üzerinde 279 metre uzunluğundaki noktada, borular döşenmeye başlandı. Boruların olası durumlarda tıkanmasını engellemek için aralara 8 adet baca konuluyor.

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"Bölgede yaşanan olumsuzluklar ortadan kaldırılacak"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yağmursuyu hattı çalışmasının önemine dikkat çekti. Başkan Dursun, "Aşırı yağışlarda bölgede biriken sular yağmursuyu hattı ile deşarj edilecek. Böylece vatandaşların yaşayacağı mağduriyetin de önüne geçilmiş olacak. Çalışmalar tamamlandığında aşırı yağışlar sonrası yaşanan olumsuz görüntüler ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

Yağmursuyu hattı çalışması devam edecek

T Caddesi'ndeki çalışmanın tamamlanmasının ardından Cebeci Mahallesi P Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi, Gazi Mahallesi 1407. Sokak ve Şehit Murat Celep Caddesi bağlantısında da yağmursuyu hattı yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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