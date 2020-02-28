Sultangazi'ye şehit ateşi düştü
İDLİP'te dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in evine şehit ateşi düştü.
28.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:30
İDLİP'te dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in evine şehit ateşi düştü. Sultangazi'de bulunan babasının evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Hasan Pekel, "Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'hakkınızı helal edin' demiş" diye konuştu.
- İstanbul
Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.
- İstanbul
Kaynak: DHA